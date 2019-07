Genoa, il Gimnasia accetta l'offerta per Hurtado ma il Boca non molla

Il Gimnasia La Plata attraverso un comunicato ufficiale rende noto di aver accettato l'offerta ufficiale presentata dal Genoa per Jan Carlos Hurtado. Il club argentino specifica che ora la palla passa al rappresentante del giocatore affinché trovi l'accordo con i rossoblù. Una volta perfezionato il trasferimento sarannoresi noti i dettagli dell'accordo. Classe 2000, venezuelano, l'attaccante sembrava ormai un nuovo giocatore del Boca Juniors. A tal proposito arrivano le parole del direttore sportivo degli xeneizes Nicolas Burdisso: "La situazione di Hurtado ha subito una frenata per una questione estranea ai due club. È una situazione particolare perché il giocatore è proprietario del 50% del cartellino, il restante è del Gimnasia. Ci siamo accordaticol giocatore, abbiamo formulato un'offerta al Gimnasia ma si è inserito un terzo club" ha dichiarato a Fox Sports, aggiungendo: "Le negoziazioni per Hurtado le sta portando avanti Angelici (il presidente del Boca Juniors, ndr) per l'esperienza e perché non c'è nessuno meglio di lui per portarla avanti. Sono ottimista".