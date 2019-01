Genoa, intrigo Swiderski: offerte anche da PAOK e Stoccarda

© foto di Federico De Luca

Per il Genoa e per chi lo sta trattando col club rossoblù l'accordo è praticamente raggiunto , ma dalla Polonia arrivano notizie contrastanti sul futuro di Karol Swiderski, che fanno prefigurare un vero e proprio intrigo di calciomercato. Dopo l'offerta arrivata dal grifone ieri pomeriggio, il PAOK Salonicco - società che da tempo è sul centravanti dello Jagellonia - ha rilanciato con una proposta ancora più importante per portarlo subito a gennaio.

Per questo motivo, Swiderski s'è preso qualche ora di tempo per decidere sul suo futuro. E valutare anche altre offerte, come quella dello Stoccarda: il club tedesco è uscito allo scoperto nelle ultime ore e s'è detto disposto a portare subito il calciatore in Germania.