Genoa, Kouame resta e tratta il rinnovo con il Grifone

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Christian Kouame verso la conferma con il Genoa. Come si legge sulle pagine de Il Secolo XIX, nonostante il pressing di Bologna, Cagliari e Sassuolo, il tecnico Andreazzoli ha frenato sulla possibilità di cedere l'attaccante ivoriano. Tra oggi e domani è previsto un incontro con il presidente Preziosi per fare il punto della situazione. Nel frattempo sono iniziati i contatti con gli agenti del ragazzo per pianificare il rinnovo del contratto, che scade nel 2023.