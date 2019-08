Genoa, Kouamè via solo per soldi. Poi assalto a Joao Pedro del Cagliari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La 'Repubblica edizione Genova' oggi in edicola fa il punto sul calciomercato del Genoa e spiega che dal club di patron Preziosi è in uscita l'attaccante Cristian Kouamè. Saltati gli scambi con Sassuolo (Babacar come contropartita) e Bologna (Destro come contropartita), adesso la società rossoblù punta a venderlo con un'offerta solo cash. Una parte di questo tesoretto sarà poi reinvestito per l'acquisto di João Pedro dal Cagliari.