© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da Il Secolo XIX il Genoa in queste ultime ore di mercato farà un nuovo tentativo per Adama Soumaoro del Lille. So tratta di un difensore centrale classe ‘92 che in questa stagione sta trovando meno spazio che in passato, nonostante sia il capitano del club, e che per questo potrebbe partire per andare in un club che gli permetta di giocare con più continuità.