Genoa, Pandev: "Prandelli ci aiuta. Voglio l'Europeo con la Macedonia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Goran Pandev, attaccante del Genoa, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Questi i passaggi più importanti: "L’importante è farti trovare sempre pronto, e pazienza se quando sto bene talvolta non gioco. Domenica è stato un successo pesante, visto che là dietro hanno vinto tante squadre. Sono felice che la gente apprezzi il mio atteggiamento in campo e fuori. Cerco di allenarmi sempre bene, e sappiamo tutti che non è facile giocare poco e, soprattutto alla mia età, entrare bene in partita. Mi sono commosso. Veniamo da quattro gare utili consecutive, non succedeva da tanto tempo. Ci mancava la continuità, anche Prandelli ne è consapevole: sta lavorando sui particolari. Se arrivassero due grandi risultati possiamo anche pensare alla parte sinistra della classifica. La Lazio mi porta bene, ma devo ringraziarla perché io sono cresciuto lì. Svolta Prandelli? Era un momento molto difficile, ci ha dato un grande aiuto, parla tanto, sappiamo cosa fare in campo, i giovani con lui possono crescere. La Juve in Champions? Spero ribalti il risultato al ritorno, in casa può riuscirci, anche se fare due o tre gol all’Atletico Madrid non è semplice. Il problema è che la qualità del calcio italiano è scesa: non ricordo una stagione in cui il campionato fosse già finito a febbraio. Se Milan, Inter, Napoli, Roma e Lazio non sono abbastanza forti, non riesci a crescere. La Juve vince facile qui, ma poi rischia in Europa. Una brutta cosa. Nazionale? Spero di finire la mia carriera andando all’Europeo con la squadra del mio Paese".