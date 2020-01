Genoa, per rinforzare l'attacco si pensa anche a Iago Falque

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spunta l'idea Iago Falque in casa Genoa. Secondo quanto riporta Sky Sport, il 'Grifone' si sarebbe unito alla serie di squadre che stanno pensando all'attaccante in uscita dal Torino. Classe '90, lo spagnolo in questa stagione ha collezionato finora solamente quattro presenze con granata.