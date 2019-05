Genoa, Prandelli: "Primo gol ha tolto fiducia. Domani tiferemo Samp"

© foto di www.imagephotoagency.it

Cesare Prandelli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del k.o. esterno del Genoa sul campo dell'Atalanta: "In questi momenti c'è poco da dire, quando si riprenderà la settimana avremo modo di parlare. Dispiace molto perché all'intervallo eravamo in partita, poi abbiamo commesso un'ingenuità grave e lì abbiamo perso fiducia. Avevamo di fronte una squadra forte che ha solidità, ci sono momenti in cui perdi un po' di entusiasmo che dobbiamo invece mantenere fino alla fine. Dentro di noi abbiamo una cattiveria illimitata, i ragazzi stanno lavorando tanto. La situazione è molto delicata, dobbiamo lottare fino alla fine. Il primo gol come spesso capita ci ha tolto un po' di certezze, questo non deve accadere. Dobbiamo arrivare preparatissimi alla partita contro il Cagliari, sabato abbiamo l'occasione di giocarci questa gara per vincere. Se la vinciamo saranno quei tre punti che stiamo cercando da tempo di fare. I dati vanno analizzati, nelle ultime partite abbiamo trovato un buon equilibrio e abbiamo creato di più, ma il problema è che bisogna buttarla dentro. C'è un po' si sfiducia e quello non deve mai capitare. C'è sempre l'opportunità di stare in partita, da questo punto di vista questa squadra può migliorare ancora. Puoi avere delle idee ma l'interpretazione è dei giocatori, le intuizioni, l'ultimo passaggio in area, non devi essere frenetico ma devi trovare il giusto movimento. Sarà una settimana particolare in cui cercheremo di aiutare ancora di più questa squadra. Domani tiferemo la Sampdoria, vorremmo arrivare sabato con quattro punti di vantaggio e speriamo che vincano".