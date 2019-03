Genoa, Prandelli: "Siamo stati aiutati da un pubblico straordinario"

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico del Genoa Cesare Prandelli dopo la vittoria sulla Juventus: “È stata davvero una grande prestazione, siamo stati aiutati da un pubblico straordinario. Sono stati molto equilibrati, avevamo una squadra compatta e sempre molto pericolosa. Il modulo della Juventus? È stata un po’ una sorpresa, quando abbiamo visto la lista abbiamo modificato un po’ lo schieramento cercando di chiudere le loro iniziative. Siamo stati bravi a chiuderli subito, a mantenere ordine e a raddoppiare sui giocatori importanti. La difesa è stata protetta bene, devo ringraziare tutti a cominciare da questa tifoseria. Quando fai queste prestazioni contro grandi squadre c’è grande consapevolezza. Vogliamo arrivare velocemente alla salvezza, con questo atteggiamento sicuramente abbiamo qualcosa in più. Siamo tutti allenatori in Italia, nessuno escluso. Quando sei lì devi fare delle scelte. Sono contento per Sturaro, sta cercando di trovare la condizione, ma quando entra con questo spessore è fondamentale. Complimenti a lui”.