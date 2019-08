Genoa, pressing per Donis: lo Stoccarda chiede 7 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta questa mattina Il Secolo XIX continua il pressing del Genoa per l'attaccante greco Anastiosos Donis. Il Grifone - si legge - ha offerto al giocatore un contratto di 4 anni, ora bisogna convincere lo Stoccarda a lasciarlo partire: il club tedesco chiede circa 7 milioni per il cartellino del giocatore.