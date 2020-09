Genoa, prosegue la trattativa per Pavoletti: chiesto il prestito al Cagliari

Il Genoa sta portando avanti la trattativa con il Cagliari per arrivare a Leonardo Pavoletti. I liguri vorrebbero rilevarlo in prestito, con un'operazione che potrebbe fare comodo anche a Giulini visto che il giocatore è in scadenza nel 2023 e dunque ha bisogno di giocare per rilanciarsi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.