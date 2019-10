Genoa, Thiago Motta: "Balotelli? A partire da oggi gli auguro il meglio"

Il tecnico del Genoa Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il match vinto contro il Brescia: “Se c’è la mia firma? C’è la firma del Genoa, è il Genoa che ha vinto e di conseguenza hanno vinto i giocatori. Sono appena arrivato, hanno fatto qualcosa di straordinario in un momento difficile. Hanno giocato da squadra e sono rimasti in partita fino alla fine. La strada giusta è lavorare come squadra, continuare con i piedi per terra. Dobbiamo goderci questa vittoria, ma da domani dobbiamo pensare alla prossima finale che abbiamo”.

Su Balotelli: “È un bravissimo ragazzo, lo conosco, gli auguro il meglio. Da oggi in poi spero faccia il meglio possibile, anche se stasera c’era un altro ragazzo con cui ho giocato, cioè Pandev, che ha fatto grandi cose. Il Brescia è stato molto bravo nel primo tempo, ma ho visto cose positive da parte della mia squadra. Faccio i complimenti a tutti perché sono stati straordinari”.