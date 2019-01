© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Incontro in corso fra il Genoa, nella persona del presidente Enrico Preziosi, e l'agente di Marko Pjaca, Marko Naletilic. Il Grifone, dopo aver chiuso per Sanabria, vuol convincere l'attacccante croato ad interrompere il prestito alla Fiorentina (dalla Juventus) per trasferirsi in Liguria.