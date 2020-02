vedi letture

Gent, Thorup avvisa i suoi: "Roma cambiata dopo il successo contro il Lecce"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico Jess Thorup parla così della sfida alla Roma di domani, dove il suo Gent dovrà cercare il successo con due gol di scarto: "Non mi sembra il momento giusto per parlare di tattica. Dovremo far gol. Anche se dovessimo segnare all'80' poi potremmo farne un altro dopo. Ci basta un gol, non serve forzare le situazioni. Detto ciò la Roma resta un'ottima squadra e bisogna essere intelligenti. Nell'ultimo weekend la Roma ha ottenuto un ottimo risultato e cambia la condizione in vista di domani. Abbiamo visto come ha vinto per 4-0 e abbiamo analizzato tutto con i giocatori".