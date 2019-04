Giampaolo: "Derby offusca idee. Andiamo oltre dimensione provinciale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di oggi, Marco Giampaolo, alla vigilia della gara contro il Bologna, è tornato anche sul derby vinto contro il Genoa. "Il derby offusca le idee, annebbia le idee. I numeri non mi sono piaciuti: poco possesso e baricentro troppo basso. Ma un derby ha anche tanta tensione. La squadra non si valuta sui risultati ma sulla capacità di fare partite mature. Bisogna andare oltre la dimensione provinciale. Non possiamo accontentarci del derby, ma lottare per un obiettivo più grande. Essere lì fino alla fine".