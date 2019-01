Giampaolo: "Jankto è in crescita, ha svoltato da tempo. Domani gioca"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa dell'emergenza a centrocampo, che domani potrebbe lanciare Jankto dal primo minuto contro la Fiorentina: "Barretto e Linetty non ci saranno, giocherà Jankto che è in grande crescita. All'inizio ha fatto fatica per la concorrenza e per la mentalità, ma ha svoltato da tempo".