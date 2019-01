Giampaolo: "Kownacki parte, Defrel resta. Scelta condivisa con società"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: "La Coppa Italia è stata utile per riprendere il ritmo. La sosta per noi e la Fiorentina è stata meno lunga, ma sono state gare utili per tornare con la testa alla Serie A. Il percorso da qui alla fine è lungo. L'Europa? Ci sono sei squadre più forti, c'è posto solo per un'altra. Dobbiamo giocare contro tutte le altre in corsa. Ci sono 5-6 formazioni in lizza, siamo tutti sul filo dell'equilibrio. L'obiettivo è quello di giocare alla pari con tutti, lavoro sulla mentalità dei giocatori. Mi aspetto una sfida contro un avversario forte, ma ce la siamo giocata alla pari con tutti finora e deve essere così anche domani. La Fiorentina ha fisicità e qualità individuale".

Su Gabbiadini: "È arrivato con grande entusiasmo e questa è una cosa importante. Vediamo se giocherà, sicuramente non dal primo minuto. La Sampdoria non ha avuto problemi a segnare finora, siamo tra i primi attacchi del campionato. Il suo è un innesto di qualità, per dare linfa in avanti. Le partite non si vincono cambiando i terzini".

Sul mercato: "Tra Defrel e Kownacki partirà il secondo, sono scelte già concordate con la società".

Sulla formazione: "Barretto e Linetty non ci saranno, giocherà Jankto che è in grande crescita. All'inizio ha fatto fatica per la concorrenza e per la mentalità, ma ha svoltato da tempo".