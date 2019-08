Giampaolo: "Paqueta può essere grande mezzala. Sia meno brasiliano"

© foto di Image Sport

"Nel mio modo di vedere le cose, può essere una grandissima mezzala". A margine dell'1-0 inflitto al Brescia, il tecnico del Milan, Marco Giampaolo, risponde così a Dazn sulla posizione di Lucas Paquetá, che molti vorrebbero vedere sulla trequarti: "Deve imparare a essere meno brasiliano alcune volte, più concreto e meno giocherellone. Per me può essere una mezzala, poi negli ultimi dieci minuti in alcuni casi potrebbe fare quel ruolo lì, però mi piace un giocatore che lì sia attaccante nelle caratteristiche".