Giampaolo torna guidare il Torino dopo lo stop per il Covid-19: "Serve grande attenzione"

Dopo tre settimane, l'allenatore del Torino Marco Giampaolo torna a guidare la sua squadra. Lo farà per il match di domani contro la Juventus, l'attesissimo derby della Mole: "Siamo rimasti a 20 giorni fa più o meno, un momento che mi ha visto lontano dalla squadra fisicamente ma non nella partecipazione emotiva. E nelle cose, in positivo e in negativo, che la squadra è riuscita a fare. Sono stato asintomatico i primi due giorni, poi ho avuto dei sintomi che sono quelli che tutti conoscono. Io qualcosa ho avuto e ancora mi trascino dietro qualche residuo. Bisogna fare attenzione e sacrifici, star soli, isolarsi e non frequentare luoghi isolati pensando che a me non succede è sbagliato".

