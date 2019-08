Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Felice e sorridente: così Hirving Lozano è sbarcato oggi pomeriggio a Roma per iniziare la sua nuova avventura a Napoli: Il messicano è stato pagato 38 milioni più bonus: per il giocatore contratto di 4 milioni a stagione. Le parti hanno convenuto di inserire una clausola rescissoria molto alta, di almeno 130 milioni di euro.

Da un attaccante all’altro: nessuna novità sul fronte Icardi, che continua a non aprire agli azzurri: il club attenderà ancora qualche giorno prima di virare su Llorente. Su Ounas, il Nizza è in vantaggio sul Cagliari. L’affare dovrebbe essere impostato in prestito con un diritto di riscatto molto alto.

La Fiorentina ha ciuso per l'arrivo di Franck Ribery. C’è un volo privato pronto a portare l’esterno questa mattina in Toscana, per le visite mediche e la firma. Stanotte può arrivare l'ok definitivo, una volta risolti i cavilli contrattuali discussi dalle parti e dai legali durante tutta la giornata. Per il francese è previsto un biennale a 4 milioni di euro più bonus legati a gol e assist: una proposta facilitata dal decreto crescita.

Per la difesa, invece, è molto vicino l’arrivo di Tonelli del Napoli: gli azzurri vorrebbero darlo in prestito con obbligo legato a presenze, i viola vorrebbero semplice diritto, si cercherà l’intesa nei prossimi giorni. Resta inoltre viva la pista Bonifazi Complicata invece la pista Nagatomo: l’ex terzino dell’Iinter è ora al Galatasaray.

Capitolo Roma: Davide Zappacosta è atterrato in serata a Fiumicino, domani visite mediche a Villa Stuart per il terzino azzurro. Arriva in prestito secco dal Chelsea. Vicinissima anche la cessione di Santon al Mallorca. Il club spagnolo ha superato nelle ultime ore la concorrenza della Spal: operazione in prestito con diritto di riscatto. Mancano ancora piccoli dettagli. Interesse concreto del Red Bull Lipsia per Schick. Dialogo avviato con la Roma: operazione in prestito con diritto che diventerebbe obbligo a determinate condizioni. Ufficiale il rinnovo di contratto di Fazio: prolungamento fino al 2021 (era in scadenza 2020).

In casa Inter manca sempre meno per l'arrivo di Alexis Sanchez. Si attende l'ok definitivo del Manchester United, che arriverà nella giornata di domani. Il club inglese sta provando a cambiare alcune condizioni sul riscatto e sul contributo all'ingaggio: si cerca la quadra per fare arrivare il giocatore a Milano nelle prossime ore.

Intanto nella sede nerazzurra è andato in scena un incontro tra la dirigenza e gli agenti di Dalbert: sul difensore brasiliano c’è il Nizza (dal quale era arrivato nel 2017). Trattativa in corso per il ritorno in Francia: i nerazzurri aprono alla formula del prestito, ma solo se oneroso. I francesi invece vorrebbero un prestito gratuito, visto che ballano alcuni bonus dal precedente trasferimento del brasiliano dal club rossonero all’Inter. Questo stand-by blocca al momento l’arrivo di Biraghi.

In casa Milan a margine della conferenza stampa di presentazione di Duarte, Leao e Bennacer, Paolo Maldini ha parlato di mercato: “Ci sono due terzini in uscita. Nessuna novità per Correa e tutto fermo per Andrè Silva. Il mercato è ancora aperto, ma daremo priorità alle cessioni”.

Sul fronte uscite domani è previsto un appuntamento giovedì tra l’Atalanta e l’agente di Laxalt per provare a chiudere l’affare. Operazione impostata su un prestito con obbligo di riscatto. C’è l’apertura del Milan dopo il colloquio con l’agente del giocatore oggi a Casa Milan: “Andrà via in prestito”. Sul giocatore rimane vigile anche la Fiorentina, ma i nerazzurri sono in vantaggio.

La Juventus cerca un’intesa col Barcellona per Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000. Il club bianconero sta provando a inserire alcune contropartite, tra cui Rugani: ma il club catalano non ha aperto sinora alle proposte bianconere. Marsiglia e Schalke 04 vorrebbero prendere l’esterno in prestito.

Si è parlato anche di un possibile scambio tra Emre Can e Rakitic, ma la pista non è calda: la Juve deve infatti liberarsi di un centrocampista, non prenderne un altro, soprattutto per la lista Champions. Le parti si riaggiorneranno. L’agente di Dybala oggi era a Torino: nessun segnale dal PSG, al momento la sensazione è che possa davvero rimanere alla Juventus se non ci saranno sviluppi particolari negli ultimi giorni di mercato.

La Lazio lavora al prolungamento del contratto di Correa: incontro positivo oggi a Formello tra Tare, l’argentino e l’agente del calciatore. Primi passi verso il prolungamento di contratto con adeguamento. La novità sarà l’inserimento di una clausola rescissoria molto alta, tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Il Genoa lavoro al prolungamento di contratto di Kouamè, intanto è ufficiale l’arrivo di Pajac.

L'Atalanta è favorita nella corsa a Diego Laxalt: la società nerazzurra in questo momento è in vantaggio su Marsiglia e Lione. La formula che potrebbe accontentare tutte le parti, in particolare il MILAN, dovrebbe essere il prestito con diritto di riscatto, che si trasformerebbe in obbligo a determinate condizioni. La Sampdoria ha deciso di tentare il colpo Defrel: nel summit di mercato tra la dirigenza e Eusebio Di Francesco si è deciso di tentare a provare a fare un sacrificio per l’attaccante della Roma. Sul giocatore è forte la concorrenza del Sassuolo: i giallorossi cederebbero il francese per una cifra tra i 13 e i 14 milioni di euro. L’operazione può essere impostata a titolo definitivo o in prestito con obbligo.

Il Sassuolo ha ufficializzato l’arrivo del difensore Murdur dal Rapid Vienna, intanto gli emiliani insistono per Defrel e stanno cercando di superare la concorrenza di Saint-Etienne e Sampdoria. Per la difesa piace Pablo del Bordeaux. La Spal ha ufficializzato l’arrivo di Letica dal Bruges, per l ruolo di terzino invece la pista più calda porta a Reca dell’Atalanta. In casa Verona il rinforzo per il centrocampo gialloblù dovrebbe essere Amrabat, classe ’96 del Club Bruges, per l’attacco invece ha chiesto all’Atalanta Musa Barrow. Domani arriverà inoltre la firma di Adjapong.

Il ds del Parma, Daniele Faggiano, ha confermato in un’intervista a Sky, la vicina chiusura dell’operazione Pezzella. “Siamo avanti su questa trattativa e speriamo di chiudere”. Per la difesa piace lo svincolato Paletta. Il Cagliari accoglie ufficialmente Luca Pellegrini e sul fronte uscite Santiago Colombatto è vicino al trasferimento in Belgio: andrà al Saint-Truiden.

SERIE B

Empoli: ufficiale Merola, attaccante classe 2000, a titolo definitivo dall’Inter. Crotone: sognando il colpo Maxi Lopez, i calabresi si muovono per Despodov, attaccante bulgaro classe ’96. Pescara: lo svincolato Pasquato potrebbe tornare in Abruzzo. Resta vicino Kastanos della Juventus, piacciono Matos dell’Udinese e Millico del Torino.