Giroud: "Il progetto sportivo dell'Inter era il più interessante, avevo già sentito Conte"

Olivier Giroud, attaccante del Chelsea, è intervenuto ai microfoni di TeleFoot per parlare dell'interesse dell'Inter durante la sessione invernale: "Tutti sanno che il progetto sportivo dell’Inter era il più interessante per me. Ho sentito Conte al telefono, mi conosceva dai tempi del Chelsea quando mi fece venire a Londra: questo era un vantaggio per me. In più l’Inter gioca la Champions, è un grande club".