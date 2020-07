Giudice Sportivo, il morso a Donati costa caro a Patric: lo spagnolo squalificato per 4 giornate

Il morso a Giulio Donati costa caro a Patric: il difensore della Lazio, che ha chiuso ieri in malo modo la partita contro il Lecce, come da comunicato diramato in questi minuti dal Giudice Sportivo, è stato infatti squalificato per quattro giornate. Allo spagnolo sono stati comminati inoltre 10 mila euro di multa.