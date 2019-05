Giulini: "Nell'anno del centenario obiettivo entrare nelle prime 10"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite di Sky, il patron Tommaso Giulini parla così della stagione del Cagliari, dopo la salvezza raggiunta: "C'è grande delusione per non essere dodicesimi, ma quindicesimi, c'è mancato solo un punti. L'anno prossimo è quello del centenario e c'è maggiore responsabilità per fare una stagione all'altezza delle aspettative. Qualche anticipazione sui festeggiamenti? Non posso, il mio staff me la farebbe pagare, c'è ancora tempo. Dove è mancato il punto? Ho in mente l'occasione di Joao Pedro al 95' di ieri, poi vorrei capire le dinamiche del rigore che ci hanno fischiato contro a Napoli, infine gli infortuni di Klavan e Castro. Milan? Secondo me hanno fatto un'annata straordinaria, complimenti a tutti".

Programmi per il futuro?

"Abbiamo rinnovato con Cragno, con un quinquennale per Alessio che è stato convocato in Nazionale e miglior portiere dell'anno per tanti siti. Ha fatto un anno straordinario e ha ulteriori margini di miglioramento. Saranno due mesi di passione, visto che lo vedrò accostato a tutte le grandi squadre, così come Barella".

L'obiettivo che si pone da presidente, per l'anno prossimo, qual è?

"In termini di classifica è assolutamente quello di entrare nei primi dieci posti, abbiamo intenzione di confermare gran parte di questo gruppo perché siamo convinti che senza infortuni questo gruppo possa fare un ulteriore salto di qualità. L'ambizione è quella".