Gli scontri diretti dopo la sosta. Samp, l'Europa è un obiettivo reale

© foto di Insidefoto/Image Sport

Risultato finale Sassuolo-Sampdoria 3-5 (15' Defrel, 36' Quagliarella, 38' Boga, 40' Linetty, 46' Praet, 63' Duncan, 72' Gabbiadini, 92' Babacar)

Un successo fondamentale, quello della Sampdoria al Mapei Stadium, in ottica corsa europea. La squadra di Giampaolo infatti grazie ai 3 punti raccolti col Sassuolo resta agganciata alla zona Europa League e mantiene vivi gli obiettivi per le ultime 10 giornate stagionali.

Dopo 28 domeniche sono 42 i punti raccolti da Quagliarella e compagni, gli stessi della Lazio (che però di partite ne ha giocate 26) e solo due in meno di Torino (che gioca stasera col Bologna) e Atalanta appaiate al sesto posto. Un punteggio che poteva sicuramente essere migliore senza alcuni incidenti di percorso, ma comunque buono per la squadra di Giampaolo che se nelle prossime sfide dovesse trovare continuità passerebbe da outsider a seria candidata per la qualificazione. Anche se in questo senso il calendario regala partite dalla doppia interpretazione: le prossime dopo la sosta saranno contro Milan, Torino e Roma, ovvero tre squadre per il momento più avanti in classifica (quindi teoricamente più forti), ma proprio per questo maggiormente stimolanti. Poi toccherà a Genoa e Bologna, squadre a caccia di punti salvezza, quindi lo scontro diretto con la Lazio prima di Parma, Empoli, Chievo e Juventus. Un cammino impegnativo, soprattutto nella sua prima metà, che dirà molto sulle qualità e sulle possibilità europee dei blucerchiati reduci da 3 vittorie nelle ultime 4 partite.