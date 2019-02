Circolano, su Twitter, comunicazioni ufficiali dell’Inter che indica come capitano Diego Godin. Ovviamente, sono classici fake, ma è un dato di fatto che l’uruguaiano, promesso sposo nerazzurro da luglio in poi, abbia già fatto gioire i tifosi della Beneamata. Il 2-0 siglato alla Juventus stasera, peraltro con un bel gesto tecnico, rischia di regalare all’Atletico Madrid la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

Rischia, perché a Simeone non dite altro: il tecnico, un altro che qualche tifoso interista l’avrà solleticato con la sua esultanza non proprio elegantissima, è convinto che tutto possa ancora succedere. E, in Spagna ne sono sicuri, sarebbe pronto a fare a meno del proprio capitano, per far giocare Savic. Perché Godin si è già promesso all’Inter. E all’Inter ha già un bel biglietto da visita da portare. Ma si può davvero fare a meno di uno così.