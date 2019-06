Gomez esalta Gasperini: "Ha cambiato la mentalità dell'Atalanta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Papu Gomez ai microfoni di Sky parla di Gian Piero Gasperini: "Il segreto del suo successo? La mentalità che trasmette. Prima l'Atalanta era una isola felice ma che non riusciva ad andare oltre. Con Gasperini c'è una mentalità vincente dove l'Atalanta in ogni campo che va vuole vincere, non si accontenta del pareggino. Poi lui è un maestro, un insegnante di calcio. E poi si lavora tanto e la domenica ne raccogliamo i frutti. La parte tattica poi è fondamentale. Ci sono giocatori che sono forti ma ci hanno messo tanto per entrare nei meccanismi e per questo sono andati via".