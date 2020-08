Gomez sfida il PSG: "L'Atalanta è un'altra cosa, ma noi sappiamo dove vogliamo arrivare"

vedi letture

Intervistato dal portale argentino Enganche, Alejandro 'Papu' Gomez ha commentato così le più blasonate rivali con cui i nerazzurri se la dovranno vedere in Champions League da mercoledì prossimo: "Le conosciamo. Sappiamo di essere una squadra di una città di centomila abitanti o poco più e non essere la grande squadra di una capitale. Ma sappiamo dove stiamo andando e cosa vogliamo. Abbiamo imparato strada facendo, dalla prima partita di Champions League, quando ne abbiamo presi quattro dalla Dinamo Zagabria. Per noi è stata tutta esperienza, abbiamo battuto lo Shahktar in Ucraina, abbiamo pareggiato con il City e segnato otto gol contro il Valencia. Sappiamo da dove veniamo e dove vogliamo andare. Economicamente, non raggiungeremo mai quel livello, ma l’Atalanta è un’altra cosa. Nel calcio può succedere di tutto”, le dichiarazioni del leader dell'Atalanta.