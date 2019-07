GongInCina - Hebei China Fortune - Il vero acquisto è il ritorno di Lavezzi

Fonte: Gaetano Mocciaro

Sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione, non sufficienti per stare tranquilli. A maggio, con la squadra ultima in classifica, è stato esonerato il gallese Chris Coleman. Al suo posto il traghettatore Feng Xie ha avuto il merito di tirar fuori dalle sabbie mobili la squadra. Per questa volata finale però non sono stati apportati cambiamenti significativi: fuori El Kaabi (soli 4 gol in campionato), dentro Fernando Henrique che aveva lo stesso score. I big: Lavezzi è tornato a giugno ma il suo contributo offensivo fin qui è minimo con un gol e un assist. Fondamentale Mascherano, riportato nella sua esperienza cinese a centrocampo.

Nuovo acquisto

Fernando Henrique (a, Brasile, dal Chongqing Dangdai Lifan)

Confermati

Ezequiel Lavezzi (a, Argentina)

Javier Mascherano (c, Argentina)

Marcao (a, Brasile)

Andy Russell (d, Hong Kong)

Ceduto

Ayoub El Kaabi (a, Marocco, al Wydad Casablanca)

Regolamento: quattro stranieri tesserabili, più eventualmente un giocatore di Hong Kong, Macao o Taiwan. Non è possibile tesserare portieri.