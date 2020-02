Gotti sul mercato: "Partiti i giocatori senza spazio, ma ora siamo in meno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con l'Inter, Luca Gotti ha commentato anche il mercato invernale della sua Udinese: "Sono usciti dei ragazzi che in questi mesi si sono impegnati tantissimo, ma non hanno trovato tanto spazio. Posso solo ringraziarli per l'approccio che hanno avuto. Adesso numericamente siamo un po' meno, auguriamoci di non dover subire delle emergenze".

L'elenco completo delle cessioni di gennaio dei bianconeri:

Antonín Barák (centrocampista, Lecce) - Prestito

Nicholas Opoku (difensore, Amiens SC) - Prestito

Svante Ingelsson (centrocampista, Kalmar) - Prestito

Felipe Vizeu (attaccante, Akhmat Grozny) - Prestito

Ignacio Pussetto (attaccante, Watford) - Definitivo

Mamadou Coulibaly (centrocampista, Trapani) - Prestito

Francisco Sierralta (difensore, Empoli) - Prestito

Ewandro (attaccante Sport) - Prestito