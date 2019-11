"Alcuni alzano delle nubi, lati oscuri su alcune norme"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, parla così ai microfoni di gazzetta.it dal forum organizzato da Italpress: "Mi sono sempre schierato a difesa di una delle nostre eccellenze che è la classe arbitrale. Domani abbiamo l'incontro con capitani e allenatori al quale parteciperà anche la stampa, è arrivato il momento di dare chiarezza ad alcuni aspetti regolamentari. Sono sempre gli arbitri a farne le spese, ma in buona fede, o anche strumentalizzando in mala fede, alcuni alzano delle nubi, lati oscuri su alcune norme che a mio avviso hanno un'oggettività, ma che qualcuno utilizza artatamente e strumentalizza per creare confusione".