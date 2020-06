Gravina, la Serie A ed un eventuale stop. Ecco perché non piacciono il Piano B e il Piano C

L'algoritmo non assegnerà lo scudetto. E play-off diventano un piano di riserva solo se il campionato non riparte. Queste le ipotesi decise ieri dal presidente della FIGC, Gravina. Insomma - sottolinea Il Messaggero che oggi torna sul tema della ripresa - c'è il calendario, con anticipi e posticipi fino alla terzultima giornata, ma la sorte della serie A resta in bilico. A comandare, anche se più defilato, resta il Covid dal quale dipende il destino dello scudetto. Nuove positività fra i giocatori, infatti, imporrebbero la quarantena di 15 giorni: tradotto stagione a monte.

Piano B e Piano C non piacciono - È possibile però che da qui al 20 la quarantena possa scendere da due ad una sola settimana. Nell'incertezza la Figc ha elaborato un Piano B e un Piano C, rispettivamente play-off/play-out oppure classifica compilata secondo un algoritmo che prende in considerazione le medie punti in casa, in trasferta e i gol segnati e subiti. Le due soluzioni di riserva - continua Il Messaggero - non hanno però mai riscosso standing ovation in Lega Serie A, anzi. Del Piano B non piacciono le griglie che si andrebbero a formare per scudetto e salvezza ("Come può una squadra staccata di 15-20 punti lottare per il titolo? E perché una squadra con molto margine sulla zona che scotta dovrebbe rischiare la retrocessione?"). Il Piano C, quello con il modello matematico, ha fatto arricciare il naso perché "non tiene in considerazione l'imprevedibilità del campo che è il sale del gioco".