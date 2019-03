© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite dei microfoni di RaiSport Gabriele Gravina, numero uno della FIGC, ha fatto il punto sulle voci di un possibile sbarco della Serie A in Cina: "Il campionato italiano si gioca in Italia perché si chiama campionato italiano. Con la Cina stiamo cercando di portare avanti un progetto molto importante, di massima collaborazione, così come ci è stato chiesto e come riteniamo che il calcio debba fare, soprattutto quello italiano che è stimato anche dalla federazione e dal governo cinese. Domenica avremo un incontro e stileremo questa lettera d'intenti che riguarda diverse aree, di formazione, di cultura, di scambi, di storia - ha evidenziato - Racconteremo la storia del calcio italiano. Abbiamo voglia di formare i loro tecnici e i loro calciatori, vogliamo andare in Cina e i cinesi vogliono venire da noi. Questo è quello che faremo".