Graziani: "Conte nei momenti di difficoltà non sa contare fino a 10. Chieda scusa a Zhang"

vedi letture

Ciccio Graziani ha commentato il durissimo sfogo di Conte ai microfoni di 'Sportmediaset'. Al termine del campionato chiuso a un punto dalla Juventus, il tecnico leccese s'è lamentato della scarsissima protezione ottenuta dal club durante questa stagione: "Antonio è bravo e io stravedo per lui, ma nei momenti di difficoltà non sa contare fino a dieci - ha detto Graziani -. A volte ci sono degli allenatori che pensano di proprietari di un club e invece devono fare i dipendenti, non può fare e dire tutto quello che vuole. Fossi il presidente lo chiamerei per avere un rapporto e vorrei anche delle scuse. Gli allenatori vanno e vengono, l’Inter rimane”.