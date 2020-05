Haaland contro Lewandowski, la sfida dei bomber dalle polveri bagnate

Non è stata una partita da bomber, Borussia Dortmund contro Bayer Leverkusen. Haaland ha avuto il tempo solo per pensare di sbloccare la partita, dopo 35 secondi, e dopo avere saltato Neuer lo ha trafitto con un tunnel, ma sulla riga era appostato Boateng che ha tolto il pallone dalla riga, evitando lo 0-1. Dall'altra parte Robert Lewandowski ha sonnecchiato fino all'ottantesimo, salvo poi colpire il palo con l'unico tiro verso la porta di Burki, ma senza incidere sul risultato. Quello che però è sembrato chiaro è che entrambi siano sullo stesso livello, ma senza palloni giocabili anche loro hanno dei problemi.

HAALAND ALL'ULTIMO KLASSIKER? Da capire se ci potrà essere una replica, magari con i tifosi sugli spalti, per la gara fra i due club più forti di Germania. Perché il norvegese è già finito nel mirino del Real Madrid per essere il centravanti del futuro. È difficile dire di no ai Galacticos, figuriamoci quando lo status è oramai quello della star indiscussa della Bundesliga, nonostante il Coronavirus e che le pochissime presenze finora racimolate. Vero è che alla sua prima prova del fuoco è rimasto bloccato. Anche per Lewandowski potrebbe essere l'ultimo Klassiker in maglia Bayern, probabilmente per motivi diversi dopo anni da cannibale della rete.