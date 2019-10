Haaland risponde a Mertens: Salisburgo-Napoli 1-1 al 45'. Meret super

Fonte: inviato a Salisburgo

© foto di Insidefoto/Image Sport

A Salisburgo non ci si annoia di certo. Primo tempo elettrizzante, quello appena finito tra la squadra di casa e il Napoli, sul risultato di 1-1. Ad aprire le danze, Dries Mertens: gran destro del belga su sponda aerea di Callejon, gol numero 115 per lui con la maglia del Napoli, eguagliato Diego Armando Maradona.

Reazione furente. Il Salisburgo, che per la cronaca si è visto annullare il gol segnato da Haaland nei primi minuti per fuorigioco del talentoso norvegese, non ci sta. E poco prima dell’intervallo è proprio il classe 2000 a siglare il pareggio, ma su rigore. Decisivo lo strappo di Hwang, che salta Malcuit e viene atterrato dal terzino in area. Penalty inevitabile, Meret spiazzato.

Oltre al gol, gli attacchi a folate della squadra di Marsch mettono in più di un’occasione in difficoltà gli ospiti, a loro volta pericolosi soprattuto grazie alla verve di Mertens e a un paio di spunti di un Lozano più in partita rispetto a Genk. Uno dei protagonisti assoluti, però, è Meret: il portiere della Nazionale è miracoloso in un paio di occasioni, sullo stesso giovani centravanti della Red Bull e su Daka. Nervi tesi tra Haaland e Di Lorenzo nel finale di questa prima frazione: ammonito il norvegese. Da menzionare anche il cambio forzato per i padroni di casa: fuori per infortunio il portiere Stankovic, dentro il vice Coronel. Toccherà a lui evitare altri gol, quelli che inseguirà il Napoli nella ripresa. Per ora, è 1-1 al 45’ alla Red Bull Arena.