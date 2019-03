Fonte: TuttoUdinese.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Emil Hallfredsson è tornato in bianconero nelle scorse settimane, l'islandese a Udinews TV ha parlato ieri per la prima volta dopo il suo ritorno: “Pensavo che la situazione fosse un po’ diversa, però penso che il gruppo abbia i mezzi per uscirne. Occasioni per fare gol ne abbiamo avute, loro avevano diverse assenze, ma anche noi abbiamo problemi d’organico. Prima delle due sfide contro Juventus e Napoli eravamo messi bene, in difesa eravamo solidi, poi è chiaro, abbiamo preso otto reti e quindi ora sembra tutto negativo, ma guardiamo chi avevamo davanti, la loro qualità è nettamente superiore. Le prossime due partite con Empoli e Genoa saranno importanti, ma non dobbiamo pensare che siamo costretti a vincere, altrimenti finisci con il bloccarti. Quelle di Pradè nei confronti sono state parole molto importanti, molto belle, quando ho saputo che c’era la possibilità di tornare non ho avuto dubbi, sappiamo che a Frosinone non è andata purtroppo bene, qui ho passato tre anni bellissimi e sono contento di essere di nuovo qua. Tra due settimane in teoria dovrei rientrare in gruppo, già solo la possibilità di tornare qui a recuperare dall’infortunio è stato bello, poi la possibilità di dare il mio contributo anche in campo non me la lascerò sfuggire".