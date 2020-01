Fabio Borini, neo attaccante dell'Hellas Verona, nella sua conferenza stampa di oggi ha parlato anche del Milan, sua ex squadra: "Al Milan ci sono tante cose che vanno e altre che non vanno. Prima di andare via ho parlato con Massara e abbiamo concordato che fare tanti ruoli non sia stato positivo per me. Io muoio ogni volta in campo, non c'è molto da dire, forse il Milan lo faceva meno".

