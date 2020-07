Hellas, chiesto all'Inter il prestito di Agoume per Kumbulla. Che potrebbe restare un altro anno

vedi letture

Inter e Hellas Verona continuano a parlare del possibile trasferimento in nerazzurro di Marash Kumbulla: gli scaligeri hanno chiesto il prestito di Agoume, su precisa indicazione di Juric, oltre alla conferma di Salcedo e al cartellino di Vergani. Non è poi da escludere che la stessa Inter non lasci il giocatore per un'altra stagione a Verona. A riportarlo è il Corriere dello Sport.