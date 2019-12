Hellas, Juric ritrova Gasperini: "È il mio maestro, mi ha influenzato molto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric ha parlato così del collega Gasperini: "È il mio maestro, secondo me è il migliore in Italia. L'Atalanta gioca alla grande. Sono una squadra costruita da anni, migliorano continuamente e hanno la continuità di gioco pur cambiando giocatori.

Quanto c'è di Gasperini nel calcio di Juric?

"Sicuramente tanto, mi ha influenzato molto. Poi escono i caratteri diversi, e tu sposti la squadra verso una cosa o l'altra. Sicuramente ho preso tanto da lui".