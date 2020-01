In questa finestra di mercato il terzino Claud Adjapong dovrebbe salutare l’Hellas Verona, dove non ha trovato spazio in questa prima parte di stagione, per andare a giocare con maggiore continuità e continuare il proprio percorso di crescita. Secondo quanto raccolto da Calciohellas.it dopo il Cagliari, che ha effettuato un sondaggio senza però approfondire, per il difensore classe ‘99 si sarebbero mosse tre squadre di Serie B: si tratta di Ascoli, Perugia ed Empoli (che però ha ufficializzato l’arrivo di Pinna dal Cagliari in quel ruolo).