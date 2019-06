Hellas, pres. Setti: "I colpi di mercato si fanno negli ultimi giorni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente dell'Hellas Verona, Maurizio Setti, ha parlato a Radio Sportiva di alcuni movimenti degli scaligeri, ammettendo che le entrate principali ci saranno negli ultimi giorni di mercato: "I colpi si faranno alla fine, cercheremo di costruire una squadra con la cattiveria giusta per lottare in Serie A. Siamo fiduciosi per gli eventuali colpi e attendiamo gli ultimi giorni".