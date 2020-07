Hellas Verona-Atalanta, le formazioni ufficiali: Zapata dal primo minuto, Juric si affida a Salcedo

vedi letture

Hellas Verona e Atalanta scenderanno in campo per il 34° turno di Serie A. Solito 3-4-2-1 per la squadra di Ivan Juric, che oggi non andrà in panchina per via della squalifica. In cabina di regia spazio a Miguel Veloso e Amrabat, con Faraoni e Lazovic sulle corsie esterne: Salcedo unica punta con Zaccagni e Pessina a supporto. Un solo cambio rispetto alla vigilia per Gian Piero Gasperini, che manda in campo Malinovskyi al posto di De Roon. Pasalic arretra sulla linea di centrocampo, con l'ucraino alle spalle di Gomez e Zapata.

Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici:

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Salcedo. A disposizione: Berardi, Radunovic, Lovato, Badu, Eysseric, Stepinski, Di Carmine, Verre, Borini, Felippe, Di Marco, Terracciano. Allenatore: Matteo Paro

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Caldara, Sutalo, Tameze, Czyborra, Muriel, De Roon, Da Riva, Castagne, Bellanova, Colley. Allenatore: Gian Piero Gasperini