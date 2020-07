Hellas Verona, Juric: "Questo non è calcio, giochiamo solo per i diritti tv e per i soldi"

Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona, ha criticato la ripresa del calcio post lockdown parlando in conferenza stampa dopo la pesante sconfitta subita contro la Lazio: "Si gioca per i soldi e per i diritti tv. Questo non è il calcio, non ci sono emozioni vere. Ci sforziamo a dare il massimo e i giocatori stanno facendo ciò che possono, sono fantastici, giocano anche prendendo antidolorifici per aiutare. Ma il calcio è diverso, è tutta un'altra cosa giocare davanti al pubblico, le emozioni sono altre. Questo calcio non vale molto, secondo me".