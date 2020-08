Hellas Verona, piace Fiorillo del Pescara. Potrebbe affiancare Silvestri il prossimo anno

L’Hellas Verona guarda in Serie B per trovare un portiere da affiancare a Marco Silvestri nella prossima stagione. L’obiettivo è Vincenzo Fiorillo, capitano del Pescara che potrebbe lasciare il club abruzzese – a cui è legatissimo e da cui non vorrebbe andare via– dopo sei stagioni e una promozione in Serie A. Il club scaligero avrebbe già effettuato dei sondaggi informali con l’entourage del calciatore classe ‘90 per saggiare la disponibilità dello stesso a trasferirsi anche se al momento non risultato trattative in atto. Lo riferisce Pescarasport24.it.