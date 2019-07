Hellas Verona, si punta al ritorno dello svedese Gustafson

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'Hellas Verona punta al ritorno di Samuel Gustafson che l'anno scorso ha giocato in prestito dal Torino con gli scaligeri, raccogliendo 33 presenze in tutte le competizioni e segnando un gol. Possibile che per il 24enne svedese si proceda nuovamente con la stessa formula.