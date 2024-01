Ufficiale Samuel Gustafson vola in Giappone. L'ex Torino e Cremonese agli Urawa Reds

Attraverso i propri canali ufficiali, gli Urawa Reds hanno annunciato l'ingaggio di una vecchia conoscenza della Serie A. Samuel Gustafson, centrocampista svedese classe 1995 ed ex di Torino, Perugia, Hellas Verona e Cremonese, lascia l'Häcken e si trasferisce in Giappone, firmando un contratto fino al 31 dicembre 2025.

Ecco il comunicato ufficiale: "Desideriamo informarvi che il club hanno raggiunto un accordo con Samuel Gustafson (28 anni), che arriva dall'Häcken (Prima Divisione svedese) a titolo definitivo.

Samuel Gustafson è nato l'11 gennaio 1995 e ha giocato con Torino, Perugia, Hellas Verona, Cremonese e Häcken. Ha vestito le maglie delle rappresentative giovanili svedesi e ha collezionato 11 presenze con la Nazionale maggiore. È un giocatore che può svolgere un ruolo centrale nel gioco, sia in attacco che in difesa, un giocatore chiave a centrocampo. Ottima tecnica, può essere il fulcro del centrocampo e sviluppare il gioco con passaggi dalla media e lunga distanza. Capitano della sua ex squadra, speriamo che possa dimostrare una forte leadership sia all'interno che all'esterno della squadra".

Le parole di Gustafson: "Mi sento onorato di unirmi al più grande club del Giappone. Sono davvero entusiasta di intraprendere questa avventura. Non vedo l'ora di giocare con gli Urawa Reds e di incontrare tutti".