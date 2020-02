vedi letture

Hellas Verona super contro la Juve, Juric non cambia: "Giocano gli stessi 11"

A due giorni dalla sfida contro l'Udinese, il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric : "Per certe partite va bene lui, in altre va bene una punta classica. Purtroppo Pazzini si è fatto male, starà fuori per un po', anche Di Carmine non è al massimo. Pazzini e Badu? Il secondo deve ritrovare il ritmo, per il Pazzo penso sia una piccola lesione sul polpaccio, vogliamo vedere ma domani non ci sarà. Salcedo? Sta crescendo, non è al massimo ma comincio a vederlo come prima. Lo porto a Udine, anche se non è ancora nei miei pensieri".

Ma ci saranno cambi rispetto alla Juve? La risposta del tecnico è secca: "No".