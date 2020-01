© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In una intervista al Daily Telegraph, il centravanti della Juventus Gonzalo Higuain ha parlato anche del grande sogno che insegue sin dai tempi di Madrid e che spera di coronare in bianconero: "Vincere la Champions League. Ho giocato nei campionati in cui volevo giocare e ho segnato in quei campionati. La mia carriera è stata fantastica. Non ho nulla da aggiungere o migliorare a parte questo sogno. So che è vietato dirlo ma vogliamo tutti vincere la Champions".