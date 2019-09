Higuain: "In Italia difese forti, ma la Premier è il campionato più duro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Real Madrid, Napoli, Chelsea e ora Juventus: Gonzalo Higuain ha giocato nei tre principali campionati europei. Intervistato da FOX Sports, il centravanti bianconero ha spiegato il più difficile secondo lui: "Dell'Inghilterra posso parlare poco, ovviamente. Però a livello di impatto fisico è stata quella che ho sofferto di più. In Italia è dura, le difese sono forti, però la verità è che in Inghilterra qualsiasi squadra può battere qualsiasi avversario: è un campionato tosto e per quel poco che l'ho vissuto è difficile ambientarsi rapidamente come succede in altri campionati".