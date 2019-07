Higuain-Roma, serve il contributo della Juve per fare decollare l'affare

Dove giocherà il prossimo anno Gonzalo Higuain? E' uno dei dilemmi del momento perché il centravanti argentino - che ieri il Chelsea ha ufficialmente rispedito al mittente - non rientra nei piani della nuova Juventus di Maurizio Sarri.

C'è la Roma sulle tracce del Pipita, ma la proposta della Roma è ritenuta per il momento insoddisfacente dal calciatore: 4.5 milioni di euro netti a stagione. L'attaccante argentino, scrive il 'Corriere della Sera', per andar via dalla Juventus prima della scadenza del contratto chiederà una buonuscita da due milioni di euro.